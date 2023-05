Poliția îl caută pe Darius Vâlcov prin țară, deși acesta locuiește de mult în Italia Poliția Capitalei a demarat procedurile de arestare pe numele lui Darius Valcov, deși acesta, conform unor surse, se afla de mult in Milano. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele lui Darius Valcov (conform comuniatului, „un barbat, de 46 de ani”), astfel ca a demarat procedura de cautare. Potrivit surselor G4Media, Valcov nu mai are domiciliu in Romania, ci in Italia, unde ar avea in derulare o afacere. „Cel in cauza este condamnat de Tribunalul București la o pedeapsa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

