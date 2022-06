Poliția Economică, descinderi la sediul DEY Security O serie de acte și cateva hard-disk-uri au fost ridicate de la sediul firmei DEY Security de pe Marașești și de la punctul de lucru de pe Eminescu, dupa ce alte acte au fost ridicate in trecut de la Spitalul Județean Arad. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

