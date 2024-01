Poliția, dosare pentru ”infractorii” instigatori de mesaje pe Whatsapp Politia a intocmit 24 de dosare penale care vizeaza infractiunea de instigare publica, in urma unor mesaje distribuite pe grupul de Whatsapp folosit de cei care participa la actiunile de protest ale transportatorilor si fermierilor, a anuntat, luni, seful IGPR, Benone-Marian Matei. „Au fost inregistrate la nivel national un numar de 24 de dosare care vizeaza cercetarea infractiunii de instigare publica. Politistii s-au autosesizat vizavi de comiterea acestor fapte prin semnale transmise in mediul public cat si de la o serie de protestatari care au semnalat faptul ca pe grupul de Whatsapp au fost… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane a oferit cateva exemple de incitare la violenta care sunt transmise pe grupurile de socializare.“Sa va dau cateva exemple transmise pe acele grupuri: «haideti sa le luam masina de politie pe sus si sa mergem la Guvern, ca altfel nu se mai poate», «Haideti sa luam topoarele si sa…

- 24 de dosare penale au fost facute la nivel național, in urma protestelor fermierilor și transportatorilor din ultimele zile, iar pe grupurile de WhatsApp circula mesaje care incita la violența, a declarat luni, 15 ianuarie, Benone Matei, Inspectorul general al Poliției Romane.„Scopul activ este de…

- Autoritațile au declarat luni ca au fost inregistrate 24 de dosare penale, la nivel național, in urma protestelor fermierilor. De asemenea, au mai adaugat ca pe grupurile de WhatsApp au fost postate mesaje care incita la violența. Unele persoane cer ca protestatarii „sa ia topoarele și lopețile și sa…

- Este a treia zi de proteste la intrarile in București. Transportatorii care vor sa ajunga la Guvern amenința ca vor bloca orașul. Polițiștii și jandarmii au facut filtre la intrarile in capitala și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație. In paralel, sute de fermieri au anunțat ca urmeaza…

- Poliția a blocat intrarea transportatorilor și fermierilor in Capitala, aceștia dorind sa ajunga in Piața Victoriei pentru a protesta fața de prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum. Manifestanții au spart insa barajul. Citește articolul complet Transportatorii și fermierii…

- Bombe pe roți pe drumurile din Alba, de sarbatori. Polițiștii rutieri au descoperit șoferi bauți și au facut dosare penale Polițiștii rutieri din Alba au depistat un numar mare de șoferi care s-au urcat bauți la volan, in ultimele 24 de ore. Aceștia reprezinta un pericol major pentru ceilalți participanți…

- Doi șoferi, prinși bauți la volan pe drumuri din Alba. Polițiștii au deschis dosare penale Doi șoferi din județele Mureș și Timiș au fost prinși de polițiștii din Alba, in timp ce conduceau sub influența bauturilor alcoolice. In ambele cazuri, polițiștii au deschis dosare penale, iar unul dintre șoferi…

- Trei șoferi din Alba, cu dosare penale, dupa ce au fost opriți pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva. Ce au descoperit polițiștii Trei tineri din Sebeș (Alba) s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost testați pozitiv pentru droguri la volan, in cadrul unei acțiuni a Poliției derulate pe autostraa Sibiu-Sebeș-Deva.…