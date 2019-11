Stiri pe aceeasi tema

- Intre timp, politia din Vietnam, de unde se considera ca ar fi provenit multe dintre victime, a anuntat ca a arestat doua persoane. Descoperirea cadavrelor intr-un camion intr-un complex industrial a scos in evidenta traficul prin care persoane sarace din Asia, Africa si Orientul Mijlociu se aventureaza…

- Un grup de 14 studenți straini și alți patru moldoveni au creat o rețea intreaga de comercializare a drogurilor in imediata apropiere a doua universitați din Chișinau sau chiar in incinta acestora. Poliția municipiului Chișinau, Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale…

- Trei persoane arestate în legatura cu ancheta privind moartea celor 39 de persoane din camionul din Essex au fost eliberate pe cauțiune, a spus Poliția, relateaza Reuters. Un barbat și o femeie din Warrington au fost eliberați pe cauțiune pâna pe 11 noiembrie, iar un barbat din Irlanda…

- Descoperirea cadavrelor - 38 de adulti si un adolescent - a avut loc miercuri dupa ce serviciile de urgenta britanice au fost alertate in legatura cu mai multe persoane aflate intr-un camion intr-un parc industrial din Grays, la aproximativ 32 km est de centrul Londrei.Politia presupunea…

- Majoritatea celor 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific langa Londra erau probabil din Vietnam, a declarat sambata pentru Reuters un lider al unei comunitati rurale ce cultiva orez si de unde se crede ca erau originare multe dintre victime, potrivit AGERPRES. Descoperirea cadavrelor…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a efectuat doua noi arestari in urma descoperirii in apropiere de Londra a 39 de chinezi morti intr-un camion, al carui sofer, originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest prevenitv, relateaza AFP.

- "Majoritatea au murit intr-un incendiu", a declarat un purtator de cuvant militar, Eko Daryanto. "Bilantul ar putea sa creasca, pentru ca numeroase persoane au fost blocate in magazine in flacari", a adaugat el.Dupa incidente rasiste impotriva populatiei melaneziene, manifestatii si revolte…