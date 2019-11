Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili ai serviciului vamal de pe aeroportul capitalei RD Congo, Kinshasa, au fost interpelati vineri in urma unui caz de trafic cu solzi de pangolin, scrie duminica RFI in editia sa in limba franceza. Un transport de peste 1.200 de kilograme de solzi de pangolin, in valoare de circa 1,5 milioane…

- Aplicatia online a Politiei de Frontiera care monitorizeaza timpii de asteptare la granite arata ca la PTF Nadlac II se asteapta 600 de minute pe sensul de iesire din Romania, pe cele patru artere deschise pentru traficul greu. La Varsand si Nadlac I, soferii de camioane trebuie sa astepte o ora.…

- Oficiali americani au transmis planurile autoritatilor de la Washington de a muta cele aproximativ 50 de bombe nucleare de la baza aeriana americana Incirlik din Turcia. Totul pe fondul tensiunilor provocate de atacul efectuat de militarii turci asupra luptatorilor kurzi din Siria.

- Doi tineri Afganistan, in varsta de 18 și 19 ani, au fost depistati de politistii de frontiera de la Vama Giurgiu in timp ce incercau sa intre ilegal in tara, ascunsi intr-un TIR romanesc ce transporta ferestre termopan din Turcia. Cei doi, care nu aveau documente de identitate asupra lor, erau ascunși…

- Operatiune antidrog de amploare pe raza municipiului Bucuresti si a judetele Calarasi, Ialomita si Constanta. politistii au confiscat 20 de kilograme de heroina, cu o valoare pe piata de 1,5 milioane de euro. In urma unei ample operatiuni desfasurata pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta,…

- Rasturnare de situatie in cazul Ioanei Filimon, vedeta despre care Spynews a anuntat, luni, in exclusivitate, ca a fost sechestrata de iubit in Turcia. Avem informatii de ultima ora despre aceasta, dupa ce prietenii sai nu mai stiau nimic de ea de cateva ore.