- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pasinian, a anuntat marti ca va declansa o campanie nationala de protest, dupa ce Parlamentul din Erevan a votat impotriva deciziei de numire a acestuia in functia de prim-ministru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Zeci de persoane au fost arestate duminica la Erevan, capitala Armeniei, in cea de-a zecea zi de proteste impotriva numirii fostului presedinte Serj Sargsyan in postul de prim-ministru, relateaza dpa. Politia a anuntat duminica ca liderul opozitiei Nikol Pashinyan si alti doi parlamentari au fost "evacuati…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat joi, cerand demisia sefului politiei, in cadrul unuia din cele mai ample proteste de strada dupa asasinarea ziaristului de investigatii Jan Kuciak, relateaza Reuters. Kuciak a fost impuscat mortal acasa la el, impreuna cu logodnica sa, la sfarsitul lui februarie.…

- Aproximativ doua sute de persoane au protestat, noaptea trecuta, in Sacramento, si mai multe proteste sunt anuntate pentru ziua de sambata, dupa ce autopsia lui Stephon Clark a contrazis explicatia politiei, rezultand ca barbatul de culoare era neinarmat si a fost impuscat din spate, scrie Reuters.

- Sute de mii de persoane au protestat in Statele Unite si in alte orase alte lumii impotriva armelor de foc, la initiativa unor studeni care cer noi masuri pentru a fi evitate alte incidente armate precum cel din Florida, relateaza site-ul postului BBC si cotidianul The New York Times,

- Marea Britanie va investi 48 de milioane de lire sterline (67 de milioane de dolari) intr-un nou centru de aparare impotriva armelor chimice, la laboratorul de cercetari militare de la Porton Down, destinat protejarii impotriva amenintarii in crestere din partea Rusiei si Coreei de Nord, a anuntat joi…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…