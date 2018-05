Politia din Noua Zeelanda s-a simtit obligata sa reabiliteze numele lui Clarke Gayford, partenerul de viata al sefei executivului, Jacinda Ardern, dupa ce o multime de zvonuri despre prezentatorul de televiziune au fost publicate pe retelele de socializare online, informeaza miercuri dpa. "Chiar daca de obicei nu raspundem solicitarilor pentru a confirma daca persoane sunt investigate de politie, in acest caz putem spune ca domnul Gayford nu este si nu a fost subiectul niciunei anchete a politiei si nici nu a fost pus sub acuzatie in legatura cu ceva", anunta un comunicat al politiei emis miercuri.…