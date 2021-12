Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de proporții a DIICOT structura centrala – polițiști de la DGA și de la ”Crima Organizata” au descins, astazi, la sediul Poliției de Frontiera din Timișoara. Conform primelor informații, sunt percheziționate birourile mai multor polițiști de frontiera de la STPF Timiș, care sunt implicați…

- Poliția din New York va fi condusa pentru prima oara in istoria sa de 176 de ani, de o femeie, a anunțat miercuri viitorul primar al celui mai mare oraș din SUA, Eric Adams. Keechant Sewell va fi, de asemenea, a treia persoana de culoare din istoria NYPD care conduce institutia, noteaza BBC. Keechant…

- „Nu știam nimic despre aceasta sarbatoare și m-am speriat”, s-a justificat femeia de 33 de ani din St. Gallen, Elveția, potrivit purtatorului de cuvant al poliției cantonale, citat de Blick . Incidentul s-a petrecut duminica, 31 octombrie, la St. Gallen, in jurul orei 18.30. Doi copii de 7 ani și unul…

- Un hoț din Buzau a a vrut sa dea lovitura in piața de marfuri industriale, dar a ramas blocat intr-un gard și a cerut ajutorul Poliției. Un hoț din Buzau a crezut ca va da lovitura in piața de marfuri industriale, insa, in timp ce acționa, a ramas blocat intr-un gard, potrivit buzoienii.ro . Barbatul…

- Premiera la Galați! O femeie insarcinata a fost transportata de urgența la spital, insa nu cu ambulanța, așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, ci cu mașina de Poliție. Totul s-a intamplat ieri, in toiul nopții, in condițiile in care soțul ei a sunat disperat la un taxi, insa nu a gasit niciunul disponibil.…

- Sambata, in jurul orei 11:30, la Politia din Campulung Moldovenesc s-a prezentat o femeie din acest municipiu pentru a sesiza faptul ca in cursul zilei de vineri sotul sau a agresat-o fizic, depunand plangere in acest sens. Conform declaratiei victimei, sotul sau a venit din oras in stare de ebrietate…