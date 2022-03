Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. DIn 80.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…

- Un grup de patru barbati ucraineni au trecut prin raul Tisa pentru a ajunge pe teritoriul romanesc, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. „Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera au…

- Politia de Frontiera a lansat luni, 28 februarie, la granita de la Sighetu Marmatiei, un centru telefonic dedicat pentru cetatenii din Ucraina, unde politisti de frontiera romani ofera informatii utile, in limba ucraineana. Apelurile la numarul 021.9590 sunt preluate non-stop, informeaza News.ro.Inspectoratul…

- Un numar de 23.514 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera, reprezentand o crestere cu 20% fata de ziua precedenta. „In data de 27.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.179 de persoane,…

- Peste 18.500 de cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, fiind inregistrata o crestere de 30% fata de ziua precedenta, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. „In data de 26.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania…

- In data de 26 februarie 2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 83.635 de persoane crestere de 14,5 fata de ziua precedenta , dintre care 18.558 cetateni ucraineni in crestere cu 30 anunta Politia de Frontiera.Pe la frontiera cu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea au depistat patru cetateni ucrainieni care au prezentat autoritatilor competente teste negative pentru detectia infectiei cu virusul SARS CoV 2, care s au dovedit a fi false.In cursul zilei de 15 ianuarie 2022, in jurul orei…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza miercuri ca, in ultimele 24 de ore, nu s-a permis intrarea in tara a 38 de cetateni straini, care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si nu s-a permis iesirea a 11 cetateni romani din diferite motive legale. Potrivit unui comunicat…