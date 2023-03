Stiri pe aceeasi tema

Peste 170.000 de persoane au trecut sambata prin punctele de trecere a frontierei, a anunțat Poliția de frontiera.

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania la aproape un an de la inceputul invaziei ruse, inclusv in cele doua saptamani preconflict, a trecut de 3,6 milioane, releva datele transmise joi de Politia de Frontiera. In data de 22.02.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania, inclusiv in cele doua saptamani care au precedat inceputul invaziei ruse, a trecut de 3,5 milioane, releva date transmise joi de Politia de Frontiera. Conform sursei citate, in data de 08.02.2023, prin punctele de fro­ntiera de la nivelul intregii…

- „In data de 31.01.2023, in Punctul de Trecere a Frontierei Calarasi, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat un cetatean bulgar, in vasta de 49 de ani, conducator al ansamblului rutier. Politistii de frontiera au procedat la controlul documentelor soferului si a mijlocului de transport, constatand…

- Politistii de frontiera de la Bors II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 12 tone de deseuri constand in obiecte de mobilier si saltele, pentru care soferul nu a putut prezenta documente…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022 a trecut joi de 3,4 milioane, conform datelor Politiei de Frontiera. In data de 26.01.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe…

- Percheziții de amploare au avut loc in vamile din estul Romaniei. Polițiști de frontiera și vameși sunt suspectați ca luau mita. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, in coordonare cu autoritati judiciare din Republica Moldova, efectueaza, marti, peste 30 de perchezitii, dintre care cinci puncte…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 31 de migranti din Bangladesh, Pakistan și Guineea care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. 1 de 4 In cursul acestei dimineti, in jurul orei 03.50, la Punctul…