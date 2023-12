Poliția de frontieră: Peste 7 milioane de cetățeni ucraineni au intrat în România din februarie 2022 până acum Peste 7 milioane de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 10 februarie 2022, inainte de inceperea razboiului din Ucraina, și pana acum, a anunțat Poliția de frontiera. Sambata, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, aproximativ […] Articolul Poliția de frontiera: Peste 7 milioane de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din februarie 2022 pana acum a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

