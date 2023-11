Stiri pe aceeasi tema

- Soarta lui Rosian Vasiloi, șeful Inspectoratului Poliției de Frontiera, va fi hotarita pe 1 februarie 2024. Potrivit informațiilor publice, Șeful Poliției de Frontiera și reprezentanții MAI care s-a ales cu o mustrare aspra dupa tragedia de la Aeroportul internațional Chișinau, se vor intilni pe 1 februarie…

- Poliția de Frontiera va pregati inspectorii din prima linie pentru a acorda primul ajutor medical in situații critice și pentru a asigura intervenții rapide și eficiente in cazurile de urgența. Aceasta inițiativa vine in urma colaborarii cu reprezentanții Elementului de Sprijin Civil Militar al armatei…

- Angajații Poliției de Frontiera au depistat cinci documente false asupra unei femei din Ucraina. Drept urmare, aceasta a primit refuz de intrare in Republica Moldova. Incidentul a avut loc miercuri, 27 septembrie, la Aeroportul Chișinau, transmite Jurnal.md . Menționam ca ucraineanca era pasager la…

- Poliția de Frontiera a primit un lot de drone in valoare de peste șapte milioane de lei. Aparatele de zbor fara pilot vor ajuta angajații instituției sa-și creasca capacitatea de intervenție, dar și sa ofere mai multa siguranța cetațenilor, scrie Nordnews . „Aceste aparate de zbor fara pilot au misiunea…

- Șeful Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi a fost recunoscut in calitate de banuit pentru comiterea infracțiunii de neglijența in serviciu, in legatura cu atacul armat care a avut loc al Aeroportul Internațional Chișinau pe 30 iunie, soldat cu decesul a doi angajați, anunța Noi.md Desprea aceasta a…

- Moldova va asigura in perioada 11-22 septembrie, circa 30.000 de tranzitari (tur-retur) ale evreilor hasidici care urmeaza sa participe la un pelerinaj in orașul ucrainean Uman pentru a marca Anul Nou evreiesc la mormintul unui important rabin. In acest sens, instituțiile din domeniul securitații naționale…

- Goran Bregovic nici nu a pornit spre Chișinau pe 19 sau 20 august, cind autoritațile au spus ca interpretul a fost „returnat” de pe aeroport fiindca ar fi avut interdicție in R. Moldova inca din 2022. Poliția de Frontiera și managerul artistului au clarificat lucrurile, la insistența Europei Libere.…