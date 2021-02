Poliţia confirmă: Constantinescu – conflict la casa de pariuri! Referitor la informațiile aparute in spațiul public cu privire la agresiunea comisa asupra unui fotbalist, Poliția a emis, ieri, un nou comunicat, care lamurește situația creata, din punct de vedere al agresiunii asupra fotbalistului petrolist Mihai Constantinescu, dar ”complica” lucrurile un pic pentru jucator. ”La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 19:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 18 ani ar fi fost agresat de catre o persoana cunoscuta, in timp ce se afla in fața unei case de pariuri, pe strada Aleea Stanișoarei din Ploiești. In urma cercetarilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

