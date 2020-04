Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje de politisti, jandarmi si luptatori de la Serviciul Actiuni Speciale (SAS) au intervenit duminica seara pentru aplanarea unui conflict intre mai multe persoane desfasurat in sectorul 5, fiind folosit si armamentul din dotare, fara a fi inregistrate insa persoane ranite, a informat…

- Interventie de urgenta la sediul unei banci din sectorul 2 al Capitalei, unde prin apel la 112 a fost anuntata prezenta unui dispozitiv exploziv.La fata locului au intervenit politistii si Brigada Antiterorista a SRI, relateaza Agerpres.Astazi, 3 martie, prin apel 112, reprezentantul unei banci a anuntat…

- Sambata seara au fost retinute 5 persoane in dosarul furturilor care au avut loc in mai multe agentii de pariuri de pe raza Municipiului Bucuresti si a judetului Timis, a declarat Politia Capitalei.

- Cinci persoane au fost retinute, sambata seara, in dosarul furturilor din mai multe agentii de pariuri aflate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Timis, informeaza Politia Capitalei. Cei cinci sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat si furt calificat.…