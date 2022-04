Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 08:45: Jurnaliștii postului de televiziune Digi24 spun ca barbatul decedat este președintele organizației nonguvernamentale TATA. Bogdan Draghici, președintele TATA, asociație ce milita pentru egalitate in custodia copiilor, a fost condamnat, ieri, in prima instanța, la 15 ani și 4 luni…

- Un barbat a decedat in aceasta dimineata, dupa ce s-a lovit cu masina de gardul Ambasadei Rusiei in Romania, de pe Soseaua Kiseleff, in urma impactului autoturismul luand foc.”In aceasta dimineata, in jurul orei 06,00, a fost sesizat un eveniment, in care a fost implicat un autoturism, care a parasit…

- Un șofer a intrat miercuri dimineața cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei la București. Inițial, jandarmii care pazeau ambasada au reușit sa poarte un scurt dialog cu șoferul, dar aceasta și-a dat foc singur și a apoi a intrat in gardul ambasadei. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a avut loc miercuri…

- Un incident extrem de grav s-a petrecut in acesta dimineața, la București, unde un șofer a intrat cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei. Mașina a luat foc, iar șoferul a murit. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a avut loc miercuri dimineața in jurul orei 06.00. O mașina a parasit șoseaua și…

- La data de 29 martie 2022, in jurul orei 15.20, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a fost sesizata, prin apel 112, de catre un barbat, despre faptul ca a descoperit, intr-un cimitir din Sectorul 1, un bebeluș decedat, care se afla poziționat langa o cutie.Cercetarile sunt…

- Poliția Capitalei a fost sesizata vineri ca langa un bloc din Sectorul 6 a fost gasit cadavrul unui nou-nascut, aflat in stare de puternica degradare. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata, vineri, prin apel la 112, ca langa un bloc situat in Sectorul 6 a fost gasit,…