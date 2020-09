Stiri pe aceeasi tema

- Shehroze Chaudhry, 25 de ani, posta inca din 2016, pe rețelele sociale, mesaje despre implicarea sa in activitatea organizația terorista Stat Islamic, a relatat postul de radio canadian CBC. El a declarat ca a asistat la decapitari si crucificari realizate de jihadistii ISIS, informeaza Agerpres., insa…

- Guvernul din Siria susține ca explozia catastrofala care a avut loc la o conducta principala de gaze care traverseaza Orientul Mijlociu a fost un atac terorist, dar și faptul ca Națiunile Unite suspecteaza ca vinovații sunt militanți ai Statului Islamic (ISIS). Explozia a provocat o mare pana de curent…

- Coalitia condusa de SUA impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic a anuntat luni ca una din patrulele sale a fost atacata de forte aliate guvernului de la Damasc in nord-estul Siriei, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Coalitia si Fortele Democratice Siriene (FDS), dominate de kurzi, 'efectuau…

- Franta a desfasurat temporar doua avioane de lupta Rafale si doua nave ale Marinei nationale in Mediterana de Est, pe fondul tensiunilor dintre Grecia si Turcia referitoare la o exploatare de zacaminte de gaze, a informat joi Ministerul Fortelor Armate ale Frantei, la o zi dupa anuntul presedintelui…

- CHIȘINAU, 29 iul – Sputnik. In Rusia au fost reținuți mai mulți adepți al gruparii teroriste Statul Islamic care planificau asasinarea unor reprezentanți ai structurilor de forța in Sankt Petersburg, anunța Serviciul Federal de Securitate. Aceștia erau originari din Asia Centrala.ФСБ РФFSB-ul a dejucat…

- Un barbat in varsta de 73 de ani a fost impuscat mortal de politie in Canada, la cateva ore dupa ce a refuzat sa poarte masca intr-un magazin alimentar, a relatat joi postul public de televiziune CBC, citat vineri de France Presse.Potrivit politiei provinciei Ontario citata de canal, barbatul…

- Nick Cordero, actor canadian cunoscut pentru rolurile sale de pe Broadway, a murit duminica la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles din cauza coronavirusului. El avea 41 de ani. Sotia sa Amanda Kloots a facut anuntul pe Instagram, potrivit news.ro."Un nou inger este alaturi de Dumnezeu in Paradis",…

- Politia italiana a anuntat miercuri o captura record de 14 tone de amfetamine, sub forma a 84 milioane de comprimate de captagon, produse in Siria de gruparea Stat Islamic (SI), informeaza AFP, conform Agerpres. Stupefiantele au fost confiscate in portul Salerno (la sud de Napoli) si au o valoare de…