- Un subofiter din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Ploiesti este vizat de ancheta care se desfasoara in dosarul privind traficul international cu masini furate din strainatate, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, la domiciliul lui au loc, in acest moment, perchezitii…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic si au aplicat 540 sanctiuni contraventionale și au retinut 81 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic.

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de supraveghere si control al traficului rutier, precum si de prevenire a accidentelor de circulatie, fiind aplicate in total 137 de sanctiuni contraventionale.

- 12 autospeciale destinate structurilor de ordine publica și rutiera au intrat de marți in dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud , contribuind astfel la imbunatațirea modului in care polițiștii raspund la solicitarile cetațenilor, precum și la creșterea gradului de siguranța pe…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, in urma activitatilor desfasurate, au depistat pe raza municipiului Ramnicu Sarat, un localnic de 39 de ani pe numele caruia era emis un mandat european de arestare.

- Polițiștii din Alba au derulat noi acțiuni pentru prevenirea și combaterea raspandirii COVID-19. Au fost verificate peste 100 de persoane, zeci de mașini și date amenzi in valoare de peste 10.000 de lei. Joi, 206 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Alba și 60 de polițiști locali…

- Traficul rutier pe DJ 172 din judetul Bistrita-Nasaud a fost blocat, joi dimineata, si deviat pe o ruta ocolitoare, in urma unui accident produs intre o autoutilitara si un autoturism, la iesirea din localitatea Mogoseni, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean, potrivit Agerpres.…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tentativa la furt calificat (șase acte materiale) și furt calificat. ,,In fapt, la data 18 mai 2020, in jurul orei 02.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul…