- Politia din Londra spun ca funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a vor fi cea mai mare operatiune de securitate la care vor lua parte parte dupa ce ministri, presedinti si membri ai familiei regale se vor reuni luni pentru a-i aduce un ultim omagiu suveranei, informeaza Reuters. Se preconizeaza…

- Poliția din Londra și-a avertizat agenții ca publicul are dreptul de a manifesta impotriva monarhiei, dupa ce un videoclip viral a aratat polițiști escortand un protestatar și arestari in restul Marii Britanii, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a. Moartea monarhului de 96 de ani, extrem de popular,…

- Pe finalul lunii iulie, persoane neautorizate au dobandit acces la unele din sisteme Samsung din Statele Unite, anunta compania coreeana coreeana intr-un comunicat succint. Atacul a fost identificat pe 4 august, insa, clientii sunt instiintati abia acum, la aproape o luna dupa ce compania a aflat de…

- Un binecunoscut om de afaceri aflat in exil in SUA dupa ce l-a criticat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost gasit mort in fața blocului in care locuia, intr-un cartier de lux din Washington D.C., relateaza tabloidul New York Post , preluat de Rador. Potrivit unor surse din poliție, Dan Rapoport,…

- Fostul șef al Serviciului Secret MI6 al Marii Britanii, Sir Richard Dearlove a vorbit despre președintele Rusiei Vladimir Putin, intr-un episod al podcastului One Decision la Londra, de joi, 11 august 2022. Potrivit lui, domnia liderului de la Kremlin asupra Rusiei se va incheia, conform scenariilor…

- Amazon anunta disponibilitatea noului serviciul de gaming al companiei pe televizoarele si monitoarele Samsung. Acesta, va putea fi gasit in cadrul a ceea ce compania coreeana numeste Gaming Hub. Luna va putea fi accesat pe smart TV-urile si monitoarele lansate de Samsung in 2022, alaturandu-se altor…

- Intr-o cheie ironica, cotidianul italian Corriere della Sera subliniaza ca premierul britanic Boris Johnson este, „din punct de vedere tehnic, o persoana fara domiciliu, neavand unde sa stea dupa ce va pleca din Downing Street 10”! Proprietatea sa din Oxfordshire este inchiriata pe termen lung, iar…