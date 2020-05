Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Cummings, consilierul premierului britanic Boris Johnson, acuzat ca a incalcat regulile de izolare impuse in contextul epidemiei de coronavirus, a apreciat luni ca a actionat in mod "legal si responsabil'', relateaza AFP. ''Nu regret ceea ce am facut'', a adaugat el in…

- Un consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu a fost testat pozitiv pentru coronavirus, au anuntat luni oficiali israelieni, insa deocamdata nu este clar daca liderul de 70 de ani al Israelului a fost expus la noul tip de coronavirus sau daca activitatea sa a fost afectata, informeaza Reuters,…