Poliția Brașov a emis o alertă privind răpirea a două fete de 10, respectiv 12 ani! Suspectul, căutat de oamenii legii UPDATECele doua minore au fost identificate și depistate pe raza județului Prahova.De asemenea, barbatul , in varsta de 42 ani, banuit de savarșirea faptei se afla in custodia polițiștilor, acesta urmand a fi condus la audieri in vederea stabilirii cu exactitate a starii de fapt.Cercetarile in cauza sunt continuate in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.ȘTIREA INIȚIALACu privire la aspectele constatate au fost informați reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov.Din cercetari a reieșit faptul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- La data de 12 noiembrie 2022, in jurul orei 10.25, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112, cu privire la dispariția a doua minore, respectiv REPEDE GABRIELA-MIHAELA, in varsta de 12 ani și GECSO ELENA-ANDREEA, in varsta de 10 ani. UPDATE!…

- Politia Brasov a emis, sambata dupa amiaza, alerta privind rapirea a doua fete, surori, cu varste de 10, respectiv 12 ani. Fetele au fost luate, vineri seara, de la domiciliul lor, de un barbat, prieten al concubinului mamei lor, pentru a merge sa faca un gratar la locuinta sa si a se juca cu alti copii,…

- Mama celor doua copile a fost cea care a sunat la 112, sambata dimineața, iar polițiștii au declanșat mecanismul „Alerta rapire copil”. Principalul suspect este un prieten al femeii care cu o seara inainte i-a cerut sa le lase cu el la un gratar. Cele doua fete, una de 10 ani, și alta de 12 ani sunt…

