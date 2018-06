Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost ranite dupa ce politia din Croatia a deschis focul asupra unei camionete in care se aflau 29 de migranti din Afganistan si Irak. Autovehiculul a incercat sa treaca de un filtru al politiei dupa ce a intrat in Uniunea Europeana prin Bosnia, scrie Reuters.

- Politia croata a zadarnicit o incercare a unor migranti de a trece ilegal frontiera dinspre Bosnia si Hertegovina, langa satul Donji Srb, in apropiere de orasul Zadar, miercuri in jurul orei locale 22:00, informeaza agentiile Hina si AFP. Politia a deschis focul asupra camionetei si doi copii au fost…

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, despre care se anuntase ca a fost asasinat la Kiev, este in viata, autoritatile ucrainene explicand ca asasinatul a fost inscenat pentru dejucarea unui complot organizat de serviciile secrete ruse, relateaza BBC si Reuters, preluate de Mediafax. Vasil Hritak,…

- Muntenegru, care se confrunta cu o crestere a numarului de migranti care ii tranziteaza teritoriul pe un nou traseu spre Uniunea Europeana, ia in considerare ridicarea unui gard de sarma ghimpata la granita sa cu Albania pentru stoparea acestui flux, informeaza Reuters, citand duminica un oficial al…

- Muntenegru, tara pe teritoriul careia trec din ce in ce mai multi migranti in tentativa de a ajunge in Uniunea Europeana, ia in calcul construirea unui gard din sarma ghimpata la frontiera cu Albania, informeaza Reuters citand un oficial muntenegrean, transmite News.ro.

- Autoritatile se asteapta la o aglomerare a punctelor de trecere a frontierei in perioada Pastelui, iar in vestul tarii traficul s-ar putea dubla, astfel ca personalul a fost suplimentat si se va lucra la capacitatea maxima a punctelor de control. Politistii de frontiera se asteapta ca traficul sa creasca…

- Republica Moldova urmeaza sa primeasca a doua transa in valoare de 35 de milioane de dolari din programul de imprumut convenit cu Fondul Monetar International, a declarat marti reprezentantul FMI la finalul vizitei de evaluare a acordului, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . In luna noiembrie 2016,…