Pescari canadieni acuza politia de frontiera americana ca, in cautarea unor "imigranti ilegali", ar fi incercat sa-i opreasca in largul apelor provinciei canadiene Nova Scotia (coasta atlantica), in timp ce vasul lor se afla in apele teritoriale ale Canadei, incident pe care Ottawa incerca sa-l clarifice miercuri, potrivit AFP.



O patrula navala a "politiei americane de frontiera a incercat sa opreasca" un vas de pescuit canadian in timp ce acesta se afla in golful Maine, a indicat pe Facebook Laurence Cook, presedinte al Asociatiei pescarilor din Grand Manan.



Aceasta insula…