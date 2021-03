POLIȚIA a tras și în VICTIME! Imaginile de la ONEȘTI sunt elocvente A aparut dovada ca muncitorii din apartamentul groazei de la Onești au fost impușcați de polițiști. Dupa ce fratale uneia dintre victime a declarat acest lucru, au aparut imaginile cu trupul neinsuflețit care confirma informația. Pe abdomenul și pe pieptul victimei pot fi vazute urme care seamana cu cele lasate de gloantele de cauciuc. Apare suspiciunea ca barbatul era in picioare atunci cand a fost atins de proiectile. Dovada vine dupa ce, ieri, anchetatorii au negat ca gloanțele au atins și victimele. Imaginile și detaliile care urmeaza au un puternic impact emoțional. Realizare istorica!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, recunoaște ca vina principala pentru eșecul operațiunii de salvare de la Onești o poarta polițiștii. Bode a sesizat procurorii impotriva polițiștilor din subordinea sa și a decapitat conducerea IPJ Bacau și Onești. Realizare istorica! Gaura neagra, creata…

- „Din ce am auzit ar fi fost lovit din greșeala cu niște gloanțe de cauciuc trase de polițiști in timpul intervenției. (…) Nu am apucat sa vad, pentru ca fratele meu a fost sigilat. Eu nu am vazut tot evenimentul, am fost puțin ferit. Oamenii spun ca unul dintre oamenii sechestrați ar fi atacat agresorul. Polițiștii…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca intenționeaza sa candideze la Congres la alta funcție decat cea de vicepreședinte PNL, pe care o ocupa in prezent. Cițu a evitat sa spuna clar daca va candida la funcția de președinte sau de cea de prim-vicepreședinte…

- Expert in politica prin experiența și funcțiile pe care le-a deținut, Ion Iliescu spune ca discursul AUR nu are nimic in comun cu ce facea Corneliu Vadim Tudor. Deși mulți incearca sa spuna ca AUR este noul PRM, fostul președinte al Romaniei considera ca cele doua formațiuni nu seamana. Complimentul…

- Scaderea cererii atat pentru combustibili cat și pentru gaze va crea un mediu dificil fara precedent și pentru activitațile din sectorul de explorare și producție petroliera de la noi din țara. Sondele vor trebui sa fie inchise cu un posibil impact ulterior asupra repornirii lor. Atat in cazurile de …

- Paul Iștoan, fratele uneia dintre victimele ucigașului din Onești: „Din ce am auzit ar fi fost lovit din greșeala cu niște gloanțe de cauciuc trase de polițiști in timpul intervenției. (…) Nu am apucat sa vad, pentru ca fratele meu a fost sigilat. Eu nu am vazut tot evenimentul, am fost puțin ferit.…

- „Eu aseara am avut o discuție cu ministrul Justiției. Astazi avem ședința de guvern, sa vedem cam cu ce soluții vine. Cum vom avea soluții, voi ieși cu ele public, dar trebuie cat mai rapid”, a declarat premierul Cițu intr-un interviu pentru G4Media.ro Realizare istorica! Gaura neagra, creata…

- Oamenii de știința au efectuat autopsii ale persoanelor ucise de COVID-19 și au expus celulele stem cultivate la virus, pentru a arata ca virusul poate infecta celulele musculare ale inimii, unde pare sa provoace probleme cu contracțiile lor. Realizare istorica! Gaura neagra, creata cu succes…