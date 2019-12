Politia a pazit un cadavru cateva ore pentru ca era inchis la Medicina Legala: au program de la 8 la 16

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui barbat a fost pazit de un echipaj de poliție din Baia Mare, toata noaptea de Craciun, dupa ce angajații serviciului de Medicina Legala au anunțat ca nu lucreaza decat in intervalul 08:00 – 16:00, transmit jurnaliștii publicației locale baiamare24.ro, potrivit g4media.ro. „La data de 26…

