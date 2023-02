Poliția a nimerit în casa unui bărbat din Pitești exact când acesta își bătea nevasta Deși pare scenariu de film, este realitatea cu care s-a confruntat un barbat din Pitești, peste care polițiștii au intrat in casa exact cand iși batea soția. Un barbat din municipiul Pitesti a fost prins de catre politisti chiar in timp ce isi batea sotia. Patrula Politiei a mers acasa la individ dupa ce acesta a facut scandal in public, totul pornind de la o altercatie in trafic. Femeia agresata nu a depus plangere, insa in urma celor constatate barbatul a fost ridicat, dus la audieri si retinut. Pitesteanul a ajuns la Politie dupa ce, sambata seara, a avut o altercatie in trafic, pe o strada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

