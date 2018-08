Stiri pe aceeasi tema

- Politia a publicat vineri raportul final al anchetei privind atacul armat de la Las Vegas, din 1 octombrie, soldat cu 59 de morti (inclusiv atactorul) si peste 800 de raniti, insa investigatorii nu au reusit sa stabileasca din ce motiv atacatorul, Stephen Paddock, a comis masacrul, informeaza agentia…

- Politia si conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac anchete la un centru de recuperare din orasul Talmaciu, unde un pacient i-a smuls ochii altuia, fara ca personalul sa poata impiedica agresiunea, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DGASPC, Laura Vilsan.…

- Saraci și infometați, multi batrani din Rusia recurg la gesturi extreme pentru a se hrani. O pensionara din orașul Astrahan a murit dupa ce a incercat sa fure o bucata de salam feliat dintr-un magazin.

- Mii de persoane vor trebui sa-și schimbe documentele personale! Motivul - un proiect de lege adoptat de Senat! Toate localitațile vor folosi in denumirea lor litera ”a” in locul literii ”i”, conform regulilor Academiei, iar actele de identitate, pașapoartele sau permisele de conducere vor fi modificate…

- Politia federala americana (FBI) va ajuta autoritatile etiopiene in ancheta cu privire la atacul cu grenada comis sambata in timpul unui miting de sustinere a premierului etiopian Abiy Ahmed, soldat cu doi morti, a anuntat luni radio-televiziunea publica Fana, relateaza AFP. "Guvernul american a declarat…

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la Cumpana, judetul Constanta, pe strada Vlad Tepes.Potrivit primelor informatii un autoturism a fost cuprins de flacari ca din senin.La locul evenimentului s a deplasat o autospeciala cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea efectelor focului.Totodata…

- Atacul terorist de la Paris a fost revendicat de Isis. Un barbat a injunghiat la intamplare mai mulți oameni in zona Operei. Una dintre victime a murit pe loc, iar alte patru au fost grav ranite. Agresiunea avut loc in Arondismentul II, in apropierea Operei, in centrul capitalei Frantei, intr-un…

- Conducerea Scolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” din Pitesti a inceput o ancheta dupa ce doi tineri au fost filmati in timp ce se jucau cu o minge pe acoperisul unitatii de invatamant, transmite corespondentul MEDIAFAX.