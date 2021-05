Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad, a anunțat sambata purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan. El a precizat ca in acest dosar sunt audiați mai mulți martori și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate in laborator.

- A fost identificata victima care a murit carbonizata sambata dimineața intr-un Mercedes, in parcarea supermarketului Profi din Arad. Este vorba de Ioan Crișan (66 de ani), fostul socru al deputatului liberal Sergiu Bilcea. Conform surselor citate de aradon.ro, Crișan bause dupa ora 7 dimineața o cafea…

- Politistii rutieri, impreuna cu reprezentanti ai ISCTR, efectueaza joi, la nivel national, o actiune care vizeaza siguranta transportului rutier, a anuntat purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan. "In aceasta dimineata, la nivel national, Politia Romana, prin structurile de politie rutiera, organizeaza…

- Politistii cer sprijinul cetatenilor si au facut publice mai multe fotografii ale principalilor suspecti implicati in crima dintre migranti care a avut loc, luni seara, in zona Garii de Nord din Timisoara. ”Avand in vedere evenimentul din data de 19 aprilie a.c., petrecut in zona Garii de…

- Unul dintre polițiștii anchetați dupa intervenția brutala din Pitești, in urma careia un barbat de 63 de ani a decedat, s-a pensionat. In cazul celui de-al doilea, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a decis suspendarea raporturilor de serviciu. Anunțul vine la o zi dupa ce instanța a decis…

- Regulile de protecție nu sunt respectate de toata lumea, deși ne aflam in plina pandemie de coronavirus. Poliția Capitalei a spart, sambata noapte, doua petreceri private la care participau zeci de persoane. Una dintre petreceri avea loc in sectorul 5. Polițiștii au amendat 53 de persoane. Administratorul…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Timiș au efectuat astazi percheziții in Timișoara, Covaci și Giroc, in cazul persoanei fara adapost ucise acum aproape o luna, pe bulevardul General Ion Dragalina din oraș. In urma perchezițiilor, cinci suspecți au fost duși la audieri.…