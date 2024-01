Polițele RCA, sub jugul austriac. Guvernul execută ordinele de la Viena Piața RCA din Romania este acaparata de firmele austriece, doua dintre ele avand acționari Primaria Viena, ne spune conducerea Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania. Acesta este, cel mai probabil motivul pentru care Guvernul refuza sa emita polițe RCA de stat, incalcand legea și menținand in țara cele mai mari tarife din UE și […] The post Polițele RCA, sub jugul austriac. Guvernul executa ordinele de la Viena first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

