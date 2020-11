Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Paraschiv a dat o noua lovitura importanta de imagine. Ieri, presedintele Politehnicii Iasi a fost ales in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Pentru a ajunge in forul care conduce fotbalul romanesc, Paraschiv s-a luptat cu reprezentantul unui club puternic, CSU Craiova,…

- Politehnica a jucat azi pe arena “Dan Paltinisanu” in compania generatiei 2003 alb-violete care reprezinta Fortuna Becicherecu Mic la nivelul esalonului trei in acest sezon. Jocul-scoala s-a incheiat cu scorul de 3-0 in favoarea echipei pregatite de Dan Alexa. Partida s-a jucat pe cel mai mare stadion…

- Lovitura pentru presedintele Politehnicii Iasi, Ciprian Paraschiv. Seful executivului iesean a fost diagnosticat ca fiind bolnav de COVID-19. Paraschiv, care implineste astazi 46 de ani, a facut anuntul pe pagina lui de facebook. Fostul capitan de echipa al echipei din Copou a ratat astfel si posibilitatea…

- ASU Politehnica s-a despartit astazi de comun acord de antrenorul principal Octavian Benga. Conducerea clubului a anuntat imediat si „succesorul” sau. Acesta e Dan Alexa, care de la inceputul actualei stagiuni a activat in functia de manager general al clubului alb-violet. Benga (40 ani) nu a fost de…

- Cornel Țalnar (63 de ani), directorul tehnic al lui Dinamo, admite ca situația financiara a clubului este una extrem de grava. La preluarea lui Dinamo de catre Cortacero a contribuit și Cornel Țalnar, o glorie din perioada cea mai buna a clubului, anii '80, in care „cainii” au jucat o semifinala de…

- Ciprian Paraschiv, presedintele Politehnicii Iasi, continua sa fie in vizorul UEFA, unde se afla pe lista observatorilor din perioada in care a fost director de dezvoltare in cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Desi din luna februarie a acestui an fostul capitan al Politehnicii a plecat de la…

- Federația Romana de Fotbal anunța dispariția, la varsta de 85 de ani, a fostului președinte al Federației Romane de Fotbal, Mircea Pascu. Nascut la 6 noiembrie 1934, la Petroșani, Mircea Pascu a fost conducator la cluburi precum Jiul Petroșani și Corvinul, inainte ca in perioada 1983-1989 sa indeplineasca…

- Ciprian Paraschiv a ramas in vizorul UEFA si dupa ce a renuntat in luna februarie la postul de manager de dezvoltare din cadrul Federatiei Romane de Fotbal pentru a prelua functia de presedinte executiv al Politehnicii Iasi. Paraschiv a fost delegat de forul fotbalistic european pentru a fi observatorul…