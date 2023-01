Politehnica Timişoara îşi poate înregistra achiziţiile din iarnă. Comisia de Recurs FRF a anulat interdicţia la transferuri Veste importanta pentru Politehnica Timișoara. Comisia de Recurs a FRF a desființat in ședința de ieri hotararea prin care a interzis intregului club de fotbal dreptul de a transfera jucatori. Alb-violeții isi pot astfel inregistra fara probleme cele opt transferuri ale iernii realizate pana acum in tentativa de a se salva de la retrogradare. Reamintim, […] Articolul Politehnica Timisoara isi poate inregistra achizitiile din iarna. Comisia de Recurs FRF a anulat interdictia la transferuri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veste importanta pentru Politehnica Timișoara. Comisia de Recurs a FRF a desființat in ședința de ieri hotararea prin care a interzis intregului club de fotbal dreptul de a transfera jucatori. Alb-violeții isi pot astfel inregistra fara probleme cele opt transferuri ale iernii realizate pana acum in…

- Fostul polițist, Cristian Cioaca, condamnat pentru moartea Elodiei Ghinescu cere judecatorilor sa il elibereze condiționat. Cristian Cioaca se afla la Judecatoria Pitești, acolo unde face primele demersuri pentru pentru liberarea condiționata. Cererea sa vine in contextul in care acesta a ispașit 3…

- Adrian Ivan, coordonatorul tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode si rector al Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul" a SRI, nu va mai coordona in urmatorii doi ani lucrari de doctorat la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a anuntat institutia de invatamant superior intr-un…

- Bazinul Olimpic din Alba Iulia, inchis in perioada sarbatorilor de iarna. Cand va fi redeschis pentru public Bazinul Olimpic din municipiul Alba Iulia va fi inchis in perioada 24 decembrie 2022 – 3 ianuarie 2023, au anunțat joi reprezentanții Primariei. Potrivit acestora, in aceasta perioada vor fi…

- Iarna pune stapanire pe vestul, nordul și centrul țarii, astfel ca vremea se racește considerabil in aceste zone. In schimb, in restul Romaniei valorile termice se vor menține cu mult peste mediile multianuale specifice darei. Temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar pe arii restranse…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca anunta, joi, ca reia analiza tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode, dupa noile suspiciuni privind plagiatul. Universitatea va coopta in analiza si experti internationali independenti. "Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a luat act de noile…

- Presedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a anuntat marti ca gruparea catalana ar putea sa nu poata transfera jucatori in mercato de iarna din cauza regulilor fair play-ului financiar al ligii spaniole de fotbal (La Liga), transmite Reuters, potrivit Agerpres.Laporta a spus ca Barcelona sta…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat averea nejustificata in cazul primarului din Bistrița-Bargaului, Laba Vasile. Mai exact, ANI a descoperit o diferența nejustificata in cuantum de 101.120 Lei și 37.370 Euro intre averea dobandita și veniturile realizate de catre primar in perioada exercitarii…