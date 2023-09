Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a castigat sambata primul trofeu cu echipa sa, Al-Nassr, invingand pe Al-Hilal in finala Cupei Campionilor Cluburilor Arabe. Cristiano Ronaldo a fost factorul decisiv pentru victoria echipei saudite Al-Nassr in finala jucata sambata a Cupei Campionilor…

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a invins nationala Coreei de Sud cu scorul de 47-36 (21-14), miercuri seara, intr-un meci de pregatire disputat in turneul de la Gaia (Portugalia), anunța Agerpres.Potrivit paginii de Facebook a echipei, Campioana Romaniei avea un avans de sase goluri…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…

- Mijlocașul Deian Sorescu (25 de ani) a fost titular și integralist in remiza dintre echipa la care este legitimat, Rakow, și Warta Poznan, scor 2-2, intr-o partida din runda cu numarul 3 din prima liga poloneza. Revenit la Rakow dupa o scurta perioada petrecuta sub forma de imprumut la FCSB, Deian…

- Jaqueline Cristian s-a calificat miercuri in sferturile turneului WTA de la Praga, sportiva noastra (locul 122 mondial) trecand, scor 6-4, 6-3 , de Emiliana Arango (Columbia – locul 181 WTA). Primul set a fost unul destul de ciudat, cu rasturnari de situație și cu multe break-uri. Ambele sportive au…

- FC Botoșani și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seara, in penultimul meci al etapei a doua a Ligii 1. Petrolul a deschis scorul in minutul 15, prin Gheorghe Grozav, dar gazdele au egalat inainte de pauza (minutul 38), prin Mihai Roman II. In repriza secunda, „gazarii” au fost…

- James Trafford, 20 de ani, eroul finalei Euro U21, cu un penalty aparat in prelungiri, este primul portar care-și pastreaza poarta intacta la un turneu final de tineret. Chelsea ia in calcul sa faca o oferta pentru goalkeeperul pe care Manchester City se pregatea sa-l cedeze lui Burnley in schimbul…

- Reactia lui Nicolae Dica, dupa ce Farul a primit 8 goluri intr-o singura zi. Echipa lui Gica Hagi a pierdut ambele amicale disputate duminica. Farul Constanta a disputat doua meciuri amicale intr-o singura zi si le-a pierdut pe ambele. A fost 0-5 cu Banik Ostrava si 0-3 cu Warta Poznan. Nicolae Dica…