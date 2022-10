Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica revine la jocurile Ligii 2 dupa o pauza competitionala in care nu a avut amical si si-a privit adversarii de duminica in doua jocuri. Concordia Chiajna, de asemenea cu un start slab de sezon, a evoluat recent in Cupa, unde a fost eliminata de „U” Cluj, si vine astfel cu Eugen Trica avand…

- De saptamana aceasta Politehnica are un nou antrenor principal in persoana lui Octavian Benga iar oficialii alb-violetilor, prin vocea rectorului Florin Dragan, anunta ca se lucreaza si la numirea noului presedinte. Logic, misiunea noului antrenor e una pe cat de directa pe atat de complicata data fiind…

- Politehnica Timisoara se despartise vinerea trecuta de antrenorul Bogdan Andone. Astazi, clubul alb-violet a anuntat numirea pe postul de „principal” a unui alt tehnician care s-a aflat si in trecut in fruntea staff-ului – Octavian Benga. „Ne face placere sa anuntam ca Politehnica Timisoara a ajuns…

- Astazi, de la ora 11:00, Minaurul din Baia Mare a avut o deplasare lunga, jucand cu Metaloglobus pentru un meci contand pentru etapa a 4-a a Ligii 2 de Fotbal. Dupa doar doua puncte obținute in primele 3 jocuri, echipa baimareana a reușit și victoria. O victorie italiana, cu scorul de 1-0. Goluri victoriei…

- Politehnica Iasi are astazi prilejul de a bifa a treia victorie consecutiva in campionat. De la ora 11:00, in Copou, formatia pregatita de Claudiu Niculescu se confrunta cu echipa Concordia Chiajna. Dupa cum am precizat si ieri, Poli porneste mare favorita din mai multe considerente. Modul in care…

- Politehnica Timisoara nu mai vrea sa rateze maine victoria acasa. Pe „Stiinta” soseste nou promovata Progresul 1944 Spartac, grupare al carui motor e reprezentat de asemenea de suporteri. Dupa egalul alb cu Brasov, timisorenii evolueaza a doua oara la rand pe teren propriu. „Vizavi de meciul de maine,…

- Tanarul atacant Adrian Mazilu a reusit o dubla pentru echipa secunda a "marinarilorldquo;.Farul Constanta II, echipa de Liga a 3 a, a disputat primul amical al verii, intalnind, in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, Gloria Baneasa, castigatoarea Ligii a 4 a a judetului Constanta si promovata in…

- FC Argeș va disputa marți, 5 iulie 2022, cel de-al patrulea amical din aceasta perioada precompetiționala. Echipa alb-violeta va intalni de la ora 17.00, la baza sportiva de la Valea Iașului, pe Concordia Chiajna, formație care activeaza in Liga a II-a. FC Argeș continua pregatirea pentru noul sezon…