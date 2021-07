Politehnica pierde primul amical din această vară în Serbia Dupa un cantonament intens pe plan local, timp in care s-au jucat și doua partide amicale cu Pobeda Dudeștii vechi (4-1) și cu CSM Reșița (2-0), poliștii au trecut granița pentru a evolua cu o echipa ce recent a promovat in Liga 3 din Serbia, OFK Kikinda. Oarecum surprinzator, echipa gazda a jucat mai bine ... The post Politehnica pierde primul amical din aceasta vara in Serbia appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

