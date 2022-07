Politehnica Iasi a trecut Dunărea. Noi jucători aşteptaţi în Bulgaria Politehnica Iasi a plecat ieri dimineata spre Bulgaria, unde trupa pregatita de Claudiu Niculescu va efectua al doilea cantonament al verii. La sud de Dunare, tehnicianul va conta pe 27 de jucatori, care au fost stabiliti abia joi dimineata, dupa multe discutii. Acestia sunt: Riccardo Melgrati (Pontedera), Ianos Brinza, Alexandru Dohotariu (Sporting Juniorul Vaslui), Timur Chistol - portari; Madalin Martac (Chindia Targoviste), Christ Kouadio, Florin Plamada, Razvan Tincu (Sepsi Sfantu Gheorghe), Viorel Lica (Petrolul Ploiesti), Dragos Ungurenasu, Denis Ciaun (Stiinta Miroslava), Stefan Stefanovici… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica merge din nou pe varianta aducerii unor tineri din afara Iasului deoarece, din nefericire, niciunul dintre copiii din pepiniera proprie nu a demonstrat pana acum ca poate prinde un tricou de titular. Politehnica Iasi a incheiat ieri primul cantonament al verii, care s-a derulat la Cheile…

- Politehnica Iasi continua sa fie extrem de activa pe piata transferurilor. Formatia coordonata de Cornel Sfaiter a pregatit alte doua mutari interesante pentru nivelul esalonului doi. Astfel, Poli era aseara la un pas de a oficializa achizitionarile mijlocasilor centrali Alin Razvan Fica (CFR Cluj)…

- Politehnica Iasi a fost destul de activa pe piata transferurilor in aceasta vara. Pana acum, fomatia ieseana a transferat opt jucatori. Este vorba de portarul Alexandru Dohotariu (Sporting Juniorul Vaslui, luat sub forma de imprumut), stoperii Razvan Tincu (Sepsi Sfantu Gheorghe) si Viorel Lica (Petrolul…

- Naționala Romaniei U21 pregatește participarea la EURO 2023, competiție pe care tara noastra o gazduiește alaturi de Georgia. Astfel, „tineretul“ are programate doua partide de pregatire: pe 3 iunie cu Georgia U21, in deplasare si pe 7 iunie in Slovacia U21. Lotul convocat de selecționerul Florin Bratu…

- FCU Craiova a incheiat primul sau sezon din Liga 1 cu o infrangere drastica, scor 0-5, in fata formatiei Sepsi Sf. Gheorghe. Aceasta disputa a contat pentru etapa a 9-a, ultima din play-out-ul Ligii 1. Covasnenii au deschis scorul prin Luckassen, dupa un sut de la 14 metri la coltul din stanga al portii…

- CSU Craiova a invins CFR Cluj printr-un gol marcat in ultima secunde. Antrenorul oltenilor a fost extrem de inspirat la schimbari, iar Markovic si Baiaram au schimbat fata jocului Formatia Universitatea Craiova a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, liderul CFR Cluj, intr-un…