Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Femina a primit pe „Stiinta” replica celor de la Vasas Femina in etapa a VII-a a Ligii I de fotbal feminin. Alb-violetele au condus cu 2-0, dar au riscat in final si pierderea tuturor punctelor intr-un duel spectaculos, incheiat cu scorul de 3-3. Scorul a fost deschis in minutul 15, prin…

- Dauna țigarilor este mai mare decat ne-am putea imagina, in condițiile in care fumatul nu face victime doar printre cei dependenți de acest viciu. La nivel mondial, țigarile provoaca 10% din incendii, fiind responsabile pentru circa 30 de mii de decese anual. Victime ale fumatului devin și peste 1 milion…

- Astazi, 17 octombrie, in capitala are loc Chisinau International Marathon - cea mai mare cursa din Moldova, care include categoria Marathon for All! Aceasta inseamna ca la cea mai mare cursa din Moldova vor putea participa și sportivii in scaune cu rotile. Chisinau International Marathon este o sarbatoare…

- Ponderea Chinei in mineritul global Bitcoin a scazut efectiv la zero, sugereaza cercetarile efectuate de Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). In consecinta SUA au devenit lider mondial in minarea de bitcoin. Asta dupa ce, in iunie, China le-a cerut bancilor sa nu mai faciliteze…

- Certificat de vaccinare, un permis de conducere moldovenesc, o revizie tehnica și trei asigurari auto internaționale – sunt acte cu semne de falsificare identificate de catre polițiștii de frontiera, in ultimele 24 de ore.

- Politehnica Femina a ramas cu doar doua victorii din șase jocuri in actualul sezon al elitei. Echipa alb-violeta a fost invinsa ieri acasa de catre revelatia Heniu Prundu Bargaului. A fost 4-1 pentru echipa oaspete dupa ce la pauza era egalitate pe „Stiinta”. Erorile au fost din nou prezente din plin…

- Politenica Timisoara in varianta feminina a castigat azi derby-ul cu Aradul din Liga I. A fost 4-1 pentru elevele lui Mirel Albon in runda 2 contra formatiei Piros Security, echipa slabita in mod evident fata de stagiunea trecuta. Politehnica Femina a deschis scorul pe „Stiinta”, unde a evoluat in premiera,…

- Fetele pregatite de Mirel Albon au debutat cu stangul in elita la Alexandria si au maine un meci greu acasa, cu Piros Security Arad. Inaintea duelului cu trupa de pe Mures, Politehnica Timisoara Femina a mai facut o achizitie, inregimentand-o pe Genoveva Rosie, adusa tocmai de la trupa din Teleorman…