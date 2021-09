Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara se vede cu sansa a doua intr-un duel cu colega Unirea Slobozia. Ialomitenii au inceput bine campionat si nu acelasi lucru se poate spune despre alb-violeti. Mai mult, este deja a patra deplasare stagionala a banatenilor pana in coltul de sud-est al tarii in circa o luna si jumatate.…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- Casa Fotbalului gazduiește joi, 9 septembrie, de la ora 14:00, tragerea la sorți a șaisprezecimilor Cupei Romaniei la fotbal, ediția 2020-2021. In aceasta faza a competiției vor intra și formațiile din Liga I, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Iata rezultatele inregistrate in meciurile din turul…

- SCM Politehnica Timișoara joaca vineri, 3 septembrie, de la ora 18,00, cu Universitatea Cluj, in deplasare, in etapa secunda a Ligii Zimbrilor. Alb-violeții intalnesc o formație care a revenit in acest an in elita handbalului masculin romanesc. „Un meci in deplasare, un meci foarte greu. Iși fac speranțe…

- ​CSA Steaua București a obținut o victorie spectaculoasa pe noul stadion din Ghencea, scor 5-2, împotriva echipei Dacia Unirea Braila. Meciul a contat pentru etapa a treia din Liga 2.Pentru Steaua au marcat Chipirliu ('4, '44), Buhaescu ('57), Bajenaru ('67) și Huiban ('90),…

- ​Universitatea Cluj s-a impus, scor 1-0, contra lui FC Buzau, într-un meci contând pentru etapa a doua a Ligii 2. Ardelenii au trecut pe prima poziție a clasamentului în urma succesului obținut. Unicul gol al partidei a fost marcat de Voinea, în minutul 9. Meciul s-a…

- Alb-violetii au avut un start de campionat ratat prin acel 0-3 la Cluj, cu „U”, dar poate sa schimbe din impresia lasata in urmatorul joc, desi se anunta o noua deplasare dificila pentru Politehnica. Elevii lui Dorin Toma vor juca, abia marti, in fief-ul Dunarii Calarasi, fosta concurenta in play-off…

- FC Unirea Dej debuteaza la finalul acestei luni in Liga a II-a, primul meci fiind programat pe teren propriu, in 31 iulie, cu Unirea Slobozia. In aceste an vor mai evolua pe stadionul municipal din Dej Steaua (11 septembrie), Petrolul Ploiești (25 septembrie) sau Politehnica Timișoara (30 octombrie).…