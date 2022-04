Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a obținut o victorie mare la Pamplona, 3-1 cu Osasuna, și mai are nevoie de 4 puncte in ultimele 5 etape pentru a deveni, matematic, campioana Spaniei, indiferent de rezultatele rivalelor. Real Madrid a dominat meciul impotriva Osasunei atat la capitolul posesie (65-35), cat și la numarul…

- Politehnica Timisoara, varianta feminina, a facut o figura frumoasa azi pe arena „Stiinta”, cu liderul si principala favorita la castigarea unui nou titlu – Universitatea Olimpia Cluj. Oaspetele au deschis scorul, dar imediat au punctat si alb-violetele, prin vedeta Teo Meluta, reusita speciala care…

- Politehnica Timisoara a ramas fara optiuni pe final de sezon in Liga 2. Dupa numeroasele sincope din sezonul regular si esecul de la Ciuc din play-out, alb-violetii risca un baraj pentru supravietuire. Singura varianta pentru banateni a ramas astfel sa-si castige meciurile iar urmatorul meci se anunta…

- Situatia din clasamentul Ligii 2, acolo unde alb-violetii incep Grupa A a play-out-ului de pe loc de baraj, ii determina pe cei de la Politehnica sa abordeze cu maxima seriozitate perioada urmatoare. Chiar daca sambata misiunea pare una mai usoara, pe „Stiinta” sosind Dunarea Calarasi, o grupare in…

- Politehnica Timisoara nu a avut de ales si a trebuit sa revina pe arena din centru, una „sub standard” pentru nivelul actual al Ligii 2. Antrenorul Nicolae Croitoru a admis dificultatile suplimentare aduse de inchiderea „Marelui oval”. Maine, alb-violetii primesc replica celor de la FC Hermannstadt,…

- Acum vreo trei saptamani, cand Zlatan Ibrahimovici ratase inca un penalty pentru echipa sa actuala, Milan, am scris ca m-am saturat de cate lovituri de pedeapsa a ratat unul din fotbalistii cei mai tehnici si mai spectaculosi din toata istoria fotbalului si ca poate ar fi vremea sa se gandeasca ...

- Politehnica Timisoara ramane neinvinsa in testele din 2022. Alb-violetii au incasat azi primele goluri in amicale de la Metalurgistul Cugir, formatie clasata pe 2 in C9 si pe care a depasit-o in lupta pentru promovare in „B” din urma cu sase sezoane. Astazi tot alb-violetii au avut castig de cauza,…

- Pentru o fotografie sa adune mai multe aprecieri experții recomanda ca aceasta sa nu fie supraincarcata cu culori și obiecte. Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, in cadrul crearii unui program pentru designerii de marketing, au descoperit motivul popularitații postarilor pe…