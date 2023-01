Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a disputat azi primul amical al iernii. Alb-violetii au trecut cu 4-0 (3-0) de divizionara „D” Timisul Sag. Divizionara secunda a facut o prima repriza peste asteptari, cu noutatile iernii, inclusiv finlandezul Onni Tiihonen, care a si deschis scorul, fiind deja semnat. Tavi Benga…

- Politehnica Timisoara continua sa inregistreze plecari. Numarul acestora a ajuns la 16 deoarece fundasul Angelos Karatasios, care era asteptat sa reia pregatirea in aceasta iarna alaturi de alb-violeti, a semnat cu divizionare secunda greaca Egaleo. Alb-violetii s-au despartit in aceasta iarna de cei…

- Rapid București disputa in aceste momente un meci amical cu Sariyer Spor, din liga a treia a Turciei, in complexul Miracle din Antalya. Meciul a inceput la ora 16:10 și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. Reporterul Vlad Nedelea și cameramanul Iosif Popescu sunt in Antalya și transmit toate informațiile…

- Arsene Wenger (73 de ani), legendarul antrenor francez al celor de la Arsenal, a prefațat meciul dintre Anglia și Franța, din „sferturile” de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Partida se va juca sambata seara, de la ora 21:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. Tehnicianul…

- Miercuri, 23 noiembrie 2022, potrivit www.fcpetrolul.ro, de la ora 13.00, cu un ceas mai tarziu decat ceea ce se stabilise inițial, Sepsi o va intalni pe FC Petrolul Ploiești. De data aceasta intr-un meci amical și pe terenul al doilea al complexului sportiv inaugurat nu cu multa vreme in urma in reședința…

- Politehnica Timisoara, in varianta feminina, merge excelent in elita. Elevele lui Mirel Albon s-au impus fara probleme in fief-ul celor de la Csikszereda, aflate la mijlocul clasamentului, scor 7-0! Scorul a fost deschis inca din minutul 4 de Florentina Ancaș. Gazdele au mai rezistat 23 de minute pana…

- Politehnica Timisoara nu-si mai revine in 2022. Alb-violetii aveau nevoie de victorie cu Metaloglobus Bucuresti pentru a-i cedat ultima pozitie, dar au inceput rau jocul si cam tot asa l-au continuat. S-a incheiat 1-2 (0-1), cu cate un penalty de fiecare parte. De la erorile copilaresti, pana la teama…

- Sambata, pe „Stiinta”, Politehnica joaca din postura umilitoare de „lanterna” cu Metaloglobus, nimeni alta decat penultima clasata. Din critic, presedintele alb-violetilor, Ovidiu Cuc, a devenit aparatorul jucatorilor certati de galerie dupa esecul cu Ripensia si le cere suporterilor sustinerea. Altfel,…