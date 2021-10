Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia are și astazi necunoscute, incat puțini se incumeta sa o abordeze cuprinzator. Subiectul cere, desigur, cultura organizata și istorica, dar și asumari integre, dincolo de vizibilul efort de manipulare a populației, semnalat deja in Apelul Vigano, dar care continua in multe locuri din lume.…

- Oficialii formației CSM Slatina au decis sa atace promovarea cu Ovidiu Burca , noul antrenor principal, in ciuda lipsei de experința. „Originar din Slatina, Ovidiu Burca, in varsta de 41 de ani, preia banca tehnica a gruparii slatinene, dupa ce in primele trei etape ale Ligii a III-a echipa a fost condusa…

- CSA Steaua Bucuresti a suferit prima sa infrangere din acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, 1-2 cu nou-promovata Unirea Dej, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a sasea, potrivit Agerpres. ''Ros-albastrii'' au reusit sa deschida scorul, dar apoi au ramas in zece oameni, primind…

- # Cum comentați faptul ca FC Argeș nu a reușit sa obțina decat 7 puncte din 7 etape? – Ne așteptam, intr-adevar, la mai multe puncte, cel puțin pe teren propriu. Acasa, cred eu, nu am facut cat trebuia, pentru ca nu am reușit sa caștigam și nici macar sa marcam. Aici suferim, la acest […]

- Gloria Buzau a invins CSM București cu doar patru jucatoare straine pe teren. CSM a avut o singura romanca pe teren și 10 straine! Gloria Buzau a furnizat marea surpriza in finala Cupei Romaniei. Duminica, la Braila, echipa antrenata de Aurelian Roșca a invins-o clar, cu 35-29, pe CSM București. Campioana…

- Un antrenor de fitness din Colorado a devenit cunoscut dupa ce a postat imagini care arata impactul devastator pe care Covid-19 l-a avut asupra corpului sau pentru a-i indeamna pe oameni sa se vaccineze.

- Formatia Astra Giurgiu a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc, in etapa a doua a ligii secunde. Unicul gol al meciului a fost marcat de Braila, in minutul 57. Intalnirile Dunarea Calarasi - Poli Timisoara si Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSA…

- Experimentatul jucator este vizat ca inchizator in meciul amical cu Bucovina, care incepe astazi, la ora 11:00 si in care ar putea debuta si Camara Politehnica Iasi disputa astazi ultima partida de verificare a verii. De la ora 11:00, la Radauti, echipa antrenata de Costel Enache se va confrunta cu…