- Ambele echipe ale CS Medgidia au castigat meciurile jucate pe teren propriu, cu CS Agigea, in etapa a 26 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta. Clubul Sportiv Medgidia se bucura de sprijinul Primariei Medgidia si al Consiliului Local Medgidia. La seniori, scorul a fost 2 0, prin dubla lui…

- Politehnica Femina a cedat la limita, scor 0-1, in duelul in mansa unica din sferturile Cupei Romaniei cu FC Carmen Bucuresti. Unicul gol al intalnirii a venit in prima repriza in urma unei erori defensive. Obreja, de la gazde, a profitat in minutul 39 de o pasa de la adversar si a plasat mingea aproape…

- AJF Cluj a programat pentru aceasta saptamana cele doua partide restante din acest sezon. Ambele partide sunt restanțe din etapa a XV-a, prima care s-a jucat in 2023. Cronologic, prima partida este cea dintre Speranța Jucu și Vulturul Mintiu Gherlii. Meciul este programat joi, de la ora 19:00. Duelul…

- AJF Cluj (Asociația Județeana de Fotbal) a „lamurit” problema partidei dintre Arieșul Mihai Viteazu și Viitorul Garbau. Meciul trebuia sa se joace chiar pe 1 aprilie, insa oaspeții nu s-au mai prezentat la stadion. Dupa 15 minute de așteptare, arbitrul partidei a fluierat finalul meciului. Decizia AJF…

- Politehnica Timisoara a mai facut un pas spre titlul national la feminin. Alb-violetele s-au impus fara probleme, in ciuda vremii, pe „Stiinta”, scor 6-0, in fata celor de la Vasas Femina Odorhei. Banatencele pastreaza avansul fata de campioana „U” Cluj, care s-a impus la limita la Comlosu Mare, scor…

- Sambata și duminica s-au jucat partidele etapei cu numarul XVIII, din cadrul ligii a patra, județul Cluj. Vulturul Mintiu Gherlii a caștigat marele derby al campionatului, 1-0, in fața celor de la Arieșul Mihai Viteazu. Golul victoriei a fost marcat in minutul 80. „Vulturii” s-au apropiat la trei puncte…

- Echipele FC Arges si FCV Farul Constanta au terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata la Pitesti, contand pentru etapa a 25-a a Superligii de fotbal. FCV Farul, care venea dupa victorii cu FCSB si Universitatea Craiova, se mentine pe primul loc in clasament, cu 52 de puncte. CFR Cluj ocupa…