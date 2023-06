Stiri pe aceeasi tema

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro) grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei, transmit AFP si Reuters."Investitia va…

- Europol a sprijinit Garda Civila spaniola (Guardia Civil) și Poliția Judiciara portugheza (Policia Judiciaria) și Garda Naționala (Guarda Nacional Republicana) in dezmembrarea unei rețele infracționale implicate in traficul de mari cantitați de cocaina și hașiș catre Uniunea Europeana prin intermediul…

- Vladimir Putin va fi anunțat in cautare internaționala, dupa ce Curtea de la Haga a emis mandat de arestare pe numele lui, acuzandu-l de crime de razboi in Ucraina. Ar putea fi incatușat in aproape orice țara din Europa, in America de Sud, Canada, Australia, dar și in Africa.

- Vlad Iacob, administratorul lui Dinamo, a fost extrem de incantat de calificarea in play-off-ul Ligii 2. Dinamo termina play-off-ul pe locul 6.S-au calificat in play-off: CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo Dinamo a remizat cu Poli Timișoara, 1-1, și a prins la limita locul…

- Echipa feminina de fotbal Politehnica Timișoara, liderul Ligii I, s-a intarit in chiar ultima zi a perioadei de achiziții. Poli Timișoara și-a asigurat serviciile jucatoarei Tristan Corneil, canadianca in varsta de 29 de ani, informeaza frf.ro.„Tristan Corneil evolueaza pe postul de fundaș central,…

- Warner, presedintele Comitetului pentru Informatii al Senatului, a declarat ca TikTok ar fi ”una dintre potentialele tinte” de evaluare, in temeiul proiectului de lege. Senatorul democrat a facut comentariile duminica, la Fox News. Proiectul de lege vine intr-un moment in care TikTok este supusa unei…