Nivelul de radioactivitate la care a fost expusa populatia din Polinezia franceza in cursul testelor nucleare franceze in Pacific intre 1966 si 1996 a fost subevaluat, potrivit unei anchete a site-ului de investigatie media Disclose, publicata marti si citata de AFP. In decurs de doi ani, Disclose a analizat 2.000 de pagini de documente militare declasificate in 2013 de Ministerul francez al Apararii, cu ajutorul unui program de grafica 3D si al programului de cercetare Science and security global al Universitatii Princeton din Statele Unite. Ancheta "a putut reevalua doza primita in tiroida de…