Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara va incheia grupa A a play-out-ului Ligii 2 cu o deplasare lunga, in Moldova, in fief-ul Politehnicii Iasi. Va fi ultima partida oficiala a alb-violetilor inaintea „dublei” cu FC Brasov din barajul de mentinere in esalonul secund. „E un joc intre doua echipe cu stari de spirit diferite.…

- Partida de pe teren propriu cu CSM Targoviste s a decis in patru seturi.Echipa feminina de volei CS Medgidia a incheiat astazi sezonul 2021 2022 al Diviziei A1, sustinand ultimul meci al campionatului, in etapa a sasea din faza a II a locurile 1 4 , pe teren propriu cu CSM Targoviste.Partida nu mai…

- Naționala Moldovei a intilnit astazi reprezentativa Kazahstanului in primul meci din barajul Ligii Națiunilor. Meciul, care a avut loc la Chișinau s-a incheiat cu scorul 2:1 in favoarea naționalei din Kazahstan. Partida retur va avea loc in deplasare pe 29 martie. Daca vor ciștiga barajul cu Kazahstanul,…

- Politehnica Timisoara a plecat cu un punct din Ilfov in conditii grele. Lipsiti de cativa oameni de baza, alb-violetii au remizat, scor 0-0, cu Concordia Chiajna, dupa ce au ramas in zece oameni inca din minutul 55. Muntenegreanul Balsa Rogosic a fost eliminat pentru doua cartonase galbene. Ianis Zicu…

- Potrivit Confidas.ro, compania Alfaro Security SRL a incheiat 46 de contracte de achizitii publice, in valoare totala de 60.957.610,13 lei. In Sectiunea Documente puteti consulta anunturile de atribuire. Universitatea Ovidius din Constanta a semnat noi contracte subsecvente privind atribuirea serviciilor…

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…

- Prețurile in Moldova au crescut, intr-un an, cu 16,56%. Potrivit datelor prezentate de Biroul National de Statistica, la produsele alimentare prețurile au crescut cu 21,05%, la marfurile nealimentare cu 13,37% și serviciile prestate populatiei cu 14,8%. Preturile medii de consum, in luna ianuarie…