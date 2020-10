Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia CS Universitatea Craiova a obtinut a sase victoria consecutiva în Liga I, dupa ce a învins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Poli Iasi. Meciul a fost marcat de accidentarea grava al lui Elvir Koljic, transportat la spital dupa un fault al lui Mihalache, potrivit News.ro.În…

- Formatiile de start Craiova: Pigliacelli – Vladoiu, Balasa, M. Constantin, Bancu – Nistor, Bic, Cicaldau – Ivan, Koljic, Baiaram. Antrenor: Cristiano Bergodi. Poli: Axinte – Onea, Mihalache, Baxevanos, Busu – Vanzo, Breeveld, Passaglia – Platini, A. Cristea, Calcan. Antrenor: Daniel Pancu. Arbitri:…

- Formatia FCSB a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-2, de echipa Poli Iasi, in etapa a cincea a Ligii I.Pentru Poli Iasi au marcat Andrei Cristea '8, '22, '53, Passaglia '19 si Calcan '71, in timp ce pentru FCSB au punctat Istrate '6 si Tanase '60 (penalti). Din minutul…

- POLI IASI FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA 1. Horațiu Feșnic va arbitra meciul POLI IASI - FCSB, ajutat de aistentii Valentin Avram si Mircea Orbuleț. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT si LOOK PLUS transmit, duminica, de la ora 21:45, POLI IASI FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. POLI IASI FCSB LIVE…

- UTA: Moldovan – Tomozei ("70 - Pleasca), Erico, Benga, Rrumboullaku– Tescan ("54 - Ursu), Albu, Rosu, Buhacianu ("88 - Rusu) – Hora ("46 - Morar), Rus ("70-. Ionita). Antrenor: Laszlo Balint. Poli: Axinte – Onea, Mihalache, Baxevanos, Busu – Vanzo, Breeveld ("75 - Fr. Cristea), Passaglia – Platini ("90^2…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Poli Iasi, intr-un meci din etapa a treia a Ligii I, in care gazdele au condus cu 1-0, potrivit news.ro.Au marcat Zajmovic ‘2 pentru Poli Iasi si Ciocan ‘8, Romeo ’30, Busu ’66 (autogol) si Deaconu ’82 pentru Gaz…

- FC Botosani: Pap – Harut, Chindris, Seroni, Holzmann ('74 - Tiganasu) – Florescu ('66 – Askovski), Rodriguez, Campanu ('41 – Babunski) – Roman ('46 – Keyta), Dugandzic, Ofosu. Antrenor: Marius Croitoru Poli Iasi: Axinte – Cabral, Ciobanu ('86 - Fr.Cristea), Mihalache, Onea – Vanzo ('56-Acka), De…

- Cu cateva zile inainte de startul Politehnica Iasi a transmis ieri cateva declaratii ale antrenorului Daniel Pancu si ale jucatorului exponential al echipei, Andrei Cristea.Pancu a anuntat ca pentru startul sezonului are la dispozitie doar 16 jucatori: Axinte, Brinza; Cabral, Onea, Frasinescu, Mihalache,…