Stiri pe aceeasi tema

- „Din cercetarea noastra de dinainte de pandemie si care va fi valabila odata ce pandemia va trece, in Iasi piata imobiliara are nevoie de spatii de birouri si va sustine aceasta dezvoltare. Este o piata mult subdezvoltata, iar multe birouri existente nu sunt de clasa A. Piata din Iasi va continua sa…

- Așa tata, așa fiica! Thea Maria Chirica s-a numarat printre elevii care au obținut nota maxima la Evaluarea Naționala și Bacalaureat, un motiv de bucurie pentru primarul Mihai Chirica. An de an, Primaria Municipiului Iași premiaza excelența in educație oferind premii și diplome tinerilor care au luat…

- Deputatii Cossete Chichirau si Marius Bodea au programat la ora 11 o conferenta de presa. Este prima iesire publica a celor doi in calitate de candidati din partea aliantei USR-PLUS la Primaria municipiului Iasi, respective Consiliul Judetean Iasi. Bodea a fost membru PNL Iasi, dar si-a dat demisia…

- „Exista oameni care s-au inalțat deasupra vremurilor in care au trait, iar profesorul Cristofor Simionescu și-a dedicat intreaga energie nu doar științei, ci și devotamentului sau fața de Iași. Viziunea sa a oferit o alta dimensiune lumii academice, iar Iașului o noua perspectiva.”, a precizat primarul…

- Fiecare autobuz din Iasi va avea instalat un dispozitiv special pentru transportul bicicletelor, a anuntat primarul Mihai Chirica. O astfel de combinatie intre transportul urban clasic si bicicleta va contribui la cresterea mobilitatii, mai ales intre zona periurbana a Iasului si oras, a mai explicat…

- Social-democratii se fac pres in fata primarului liberal al Iasului, Mihai Chirica. Sedinta extraordinara de ieri a Consiliului Local (CL) a tinut mai putin de o ora, dar timpul a fost suficient pentru unii consilieri PSD sa-l laude, din nou, pe edilul PNL. Explicatia? Unii au interese imobiliare, altii…

- „Dragi ieșeni, Va mulțumesc din suflet pentru rabdarea și responsabilitatea de care ați dat dovada in ultimele doua luni! Criza declanșata de raspandirea noului coronavirus ne-a pus pe toți la incercare. Din fericire, Iașul s-a ridicat la inalțimea așteptarilor. Deși suntem al doilea oraș al țarii ca…

- Sprijin pentru persoanele fara venit In perioada 4 – 8 mai, echipele DAS au identificat 620 de persoane singure sau familii fara venit sau venituri reduse, care se afla in autoizolare. In perioada menționata, au fost furnizate la domiciliu ajutoare alimentare (gratuite) pentru doua familii fara venituri.…