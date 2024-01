Stiri pe aceeasi tema

- Incepem seria obligatorie a intrebarilor fara sens in așteptarea anului care vine in scurt timp. Asta este, e un obicei vechi, ancestral chiar, sa iți... The post Pola Zilei: Ce ar fi bine, dupa Dumneavoastra, sa se intample la Arad in Noul An? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Trupa Corso este deja arhicunoscuta la Arad, este aproape imposibil sa nu-i fi auzit macar odata, fie intr-un club de rock (Nerv sau Flex), intr-un... The post Trupa aradeana Corso, pentru prima oara la un concert rock simfonic, pe scena Filarmonicii „Oltenia” Craiova appeared first on Special Arad…

- Intrebarea pare retorica, in fond accidente pe treceri de pietoni sunt peste tot, in lume și in țara, de ce sa ne luam tocmai de... The post Pola Zilei: De ce sunt atat de multe accidente pe treceri de pietoni in Arad? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Aradeanul Alexandru Vereb s-a stins din viața la doar 31 de ani. A fost dansator profesionist, a facut parte din trupa aradeana DOMA Art, alaturi... The post Dansatorul aradean Alexandru Vereb s-a stins din viața la doar 31 de ani! „Ca un fulger a venit aceasta veste” appeared first on Special Arad…

- Avand in vedere ca eurodeputatul aradean se afla la al patrulea volum al operelor sale literare, ne-am gandit sa vizionam, impreuna cu Dumneavoastra, stimații noștri,... The post Pola Zilei: Ce titlu sa aiba cartea urmatoare a lui Ghița Falca? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Israelienii sunt furioși și inca șocați dupa atacurile Hamas asupra Israelului. Au un razboi de dus și numai uniți știu ca iți pot pastra unitatea, insa privesc la ziua decontului. Intrebarea de pe buzele tuturor: Cum a fost posibil? Toate privirile sunt indreptate catre premierul Netanyahu.Responsabilitatea…

- ”Am aflat cu mare tristete moartea presedintelui Martti Ahtisaari”, anunta intr-un comunicat actualul presedinte Sauli Niinisto. Ahtisaari, care a fost sef al statului in perioada 1994-2000, a jucat rolul de mediator intr-un numar mare de conflicte, din Indonezia in Kosovo si Namibia, si a obtinut numeroase…