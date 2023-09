Stiri pe aceeasi tema

- Bine, nu ca pe vremuri, pe vremea mult prea grabnic impușcatului, s-a dat la clubul Flex, insa „instituțiile” de cultura din oraș au refuzat pe... The post Pola Zilei: De ce a fost interzis filmul cu Arsenie Boca la Arad? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ideea ne-a venit urmarind cu coada ochiului Zilele Aradului și nu numai. Povestea este veche, Aradului ca sa intre in randul orașelor decente ii lipsesc... The post Pola Zilei: Sa fie pietonal de la Primarie la Teatru ori ba? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ideea de a realiza o parcare etajata in centrul Aradului este de mult timp luata in considerare, fiind o reala necesitate in vremuri cu trafic... The post Primaria va realiza o parcare etajata, in centrul Aradului, zona Podgoria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Aradenii care au ieșit la festivalul „Rock Maris” de la Port Arthur, ignorand prognoza meteo cu cod portocaliu de vijelii, au avut noroc. Furtuna a... The post Au „betonat” Port Arthurul, la „Rock Maris” | Foto appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Deși e cald, deși e vacanța, in saptamana care a trecut s-au intamplat lucruri deosebite in Arad. Mai mult decat deosebite, lucruri fara asemanare și... The post Pola Zilei: In ce oraș ar putea fi Bibi primar pe bune? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Aradenii au inceput sa semneze o petiție online prin care solicita Primariei și Consiliului Local Arad sa construiasca atat in noul parc din Micalaca 300... The post Stop betoanelor și spațiilor verzi vopsite. Petiție pentru terenuri de baschet in parcurile din Arad appeared first on Special Arad ·…

- Aradenii se pot plimba gratis cu tramvaiul și autobuzul in fiecare vineri. Consilierii locali au aprobat un proiect de hotarare in acest sens. Prin acordarea acestor gratuitați saptamanale, se dorește incurajarea utilizarii transportului public local cu tramvaiul in detrimentul transportului cu mașina…