Pokerişti băimăreni prinşi în flagrant Mai multe perchezitii au fost facute, duminica seara, de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare. Acestia au pus in aplicare 12 perchezitii auto si un mandat de perchezitie domiciliara la un imobil, situat in Baia Mare, in incinta caruia exista suspiciunea ca sunt organizate in mod clandestin jocuri de noroc. In urma activitatilor procedurale, au fost surprinse in flagrant delict 12 persoane, care ar fi jucat jocuri de noroc, iar din cercetari a reiesit ca acestea ar fi practicat jocuri de noroc cu carti, la… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

