Digitalizarea trebuie sa fie asumata politic cu toate riscurile ei, a afirmat, vineri, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Florin Pogonaru, care a subliniat necesitatea testarii capabilitatilor si competentelor de educatie digitala ale profesorilor. "Ce am sesizat noi este ca digitalizarea nu este un lucru care se poate face fara risc politic. De exemplu, testarile ECDL care sunt de vreo 15 ani introduse la bacalaureat pentru competente digitale sau, in general, testarea de competente digitale la bacalaureat. Daca ai deschis usa clasei in care are loc examenul, automat…