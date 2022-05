Romania are un sistem fiscal total dezechilibrat, mai ales intre impozitarea muncii si impozitarea capitalului, iar din cauza acestui fapt se creeaza instabilitate si mediul de afaceri este tot timpul in situatia de a se teme de o legislatie noua, de o aplicare schioapa a legii, a declarat, luni, Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), intr-o conferinta de specialitate. „Daca ar fi sa definesc primele probleme ale mediului de afaceri in momentul de fata, prima ar fi valoarea adaugata mica. Am pornit prost, cu o economie in care important era a face si…